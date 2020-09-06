Barcelona'dan ayrılması beklenen Griezmann'a 3 İngiliz devi talip

Barcelona defterini kapatacağı konuşulan Antoine Griezmann'ı, Liverpool, Manchester United ve Arsenal yakın takibe aldı.Abone ol
Lionel Messi'nin Barcelona'da kalmasıyla birlikte Antoine Griezmann'ın geleceği tartışılmaya başlandı.Daily Mail'in haberine göre; Ronald Koeman, Lionel Messi'nin ayrılığı durumunda hücum bölgesinde Antoine Griezmann'a önemli bir rol yükleyecekti. Ancak Arjantinli yıldızın takımda kalması, Antonio Griezmann'ın ayrılığı konusunda kapı açtı.
Bayern Münih'te kiralık oynayan Coutinho'nun da takıma dönmesi Griezmann'ın gidebileceğinin sinyallerini veriyor. Barcelona başlarda Coutinho'yu kadrosunda düşünmese de Koeman, Bayern Münih formasıyla dikkat çeken Brezilyalı yıldızdan yararlanmak istiyor.
3 İngiliz takımı takipte
Öte yandan İngiltere'de Liverpool, Manchester United ve Arsenal, Antoine Griezmann ile ilgileniyor. Fransız yıldızın takımdan ayrılma ihtimali doğrultusunda üç İngiliz devi de oyuncuyu kadrosuna katmak için yarışa girmeye hazır.