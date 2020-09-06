Bu kadar da olmaz! Onları görenler boğulma taklidi yapıyor

"Müdahalede erkek kadın ayrımı yapmıyoruz"

2 aydır cankurtaranlık yapan Ayden Hüsmen (21), insanlarla uğraşmanın zor ve riskli olduğunu söyledi. Kendilerine ayrılan bölümlerde çok sayıda insanın hayatından sorumlu olduklarını ifade eden Hüsmen, “Belirli bir alanda bir sürü insanın canından sorumlu oluyorsun. Rahat rahat oturamıyoruz. Her an tetikteyiz. Elimizden geldiğince riski en aza indirmeye çalışıyoruz. Manevi açıdan zorlayıcı bir meslek. Sevilmeden yapılabileceğini düşünmüyorum. İşimi severek yapıyorum. Çocuklar konusunda biraz daha hassasız. Çünkü çocuklarını kıyıya bırakıp arkasını dönüp oturan aileler oluyor. Müdahalede erkek kadın ayrımı yapmıyoruz. Sonuçta can, herkesin yardımına koşuyoruz” dedi.