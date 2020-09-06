Johnathan Williams resmen Galatasaray’da

Galatasaray Doğa Sigorta, ABD’li basketbolcu Johnathan Williams ile bir yıllık sözleşme imzaladı.Abone ol
Sarı-kırmızılılar transferde ABD’li oyuncu Johnathan Williams ile bir yıllık sözleşme imzaladığını resmi internet sitesinden duyurdu. 2.06 cm boyunda olan oyuncu, uzun forvet ve pivot pozisyonlarında forma giyebiliyor.
22 Mayıs 1995'te Memphis'te dünyaya gelen Johnathan Williams, 2018-2019 sezonunun başında Los Angeles Lakers ile G-League'i de içeren çift yönlü kontrat imzaladı. O sezon NBA'de 24 maça çıktı ve 6.5 sayı ve 4.1 ribaund ortalamaları yakaladı.
🚨💨🖐️— Galatasaray Basketbol (@GSBasketbol) September 6, 2020
Johnathan Williams (@Iam_J3) Galatasaray Doğa Sigorta'da!
25 yaşındaki Birleşik Amerikalı uzunla sözleşme imzaladık! 🖋️
Detaylar 🔗 https://t.co/Lzze1IVzJq
#WelcomeJohnathan #FightAsOne 🟡🔴 pic.twitter.com/g1sqCMCDQE
Washington Wizards ile çift yönlü kontrat imzalayan başarılı basketbolcu, play-off şansını kaybeden Wizards ile NBA fanusunda çıktığı maçlarla sezonu tamamladı.