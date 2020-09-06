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Rusya'dan NATO'ya Karadeniz tepkisi

RUSYA Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Karadeniz ve Baltık'taki NATO hareketliliğine sert tepki gösterdi.

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Uluslararası Ordu Oyunları (Army-2020) Rusya’nın başkenti Moskova’da bulunan Patriot Park’ta düzenlenen kapanış töreni ile tamamlandı. "Army-2020" şampiyonu olan Rusya takımına ödülünü veren Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, NATO'ya tepki gösterdi.

NATO'nun Rusya'yı tehdit ettiğini belirten Şoygu, "Karadeniz’de kıyısı olmayan ülkeler nedense devamlı donanmalarını Karadeniz’e gönderiyor ve onların donanmaları artık bölgede sürekli hale geldi. NATO, Soğuk Savaş sırasında olduğu gibi yeniden çatışmaya dönmek istiyor. Rusya Federasyonu bağımsız bir politika izliyor, küresel sorunların çözümüne aktif olarak katılıyor, anlaşmazlıkların çözümünde arabulucu olarak yer alıyor" diye konuştu.

Doğu Avrupa'da konuşlanan NATO birliklerinin sayısının 10 bini aştığını dile getiren Şoygu, "Yakın zamanda NATO tarafından Polonya’ya ABD’ye ait ek kuvvetlerin gönderilmesi planlanıyor" dedi.

'Batı medyasında büyük bir Rusya karşıtı propaganda başlatıldı'

NATO’nun basın aracılığıyla Rusya aleyhinde söylemlerde bulunduğunu ve algı yaptığını savunan Şoygu, "Bu kuruluşlar tarafından bölgede Rusya bir tehdit olarak gösteriliyor. Bu anlamda batı medyasında büyük bir Rusya karşıtı propaganda başlatıldı" ifadelerini kullandı.

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