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Ardahan'da lokantacılık yapan emekli öğretmen koronavirüsten öldü

İhlas Haber Ajansı

ARDAHAN'da emekli öğretmen Adnan Gülaçar, 58 yaşında tedavilere rağmen koronavirüse yenik düştü.

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Posof Türkgözü Sınır Kapısında lokantacılık yapan emekli öğretmen Adnan Gülaçar yakalandığı korona virüsten (Covid-19) dolayı Ardahan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Durumu kötüye giden 58 yaşındaki emekli öğretmen Gülaçar, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gülaçar’ın cenazesi bugün köyüne getirilerek köy mezarlığında defnedildi.

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