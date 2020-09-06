Ardahan'da lokantacılık yapan emekli öğretmen koronavirüsten öldü

ARDAHAN'da emekli öğretmen Adnan Gülaçar, 58 yaşında tedavilere rağmen koronavirüse yenik düştü.Abone ol
Posof Türkgözü Sınır Kapısında lokantacılık yapan emekli öğretmen Adnan Gülaçar yakalandığı korona virüsten (Covid-19) dolayı Ardahan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Durumu kötüye giden 58 yaşındaki emekli öğretmen Gülaçar, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gülaçar’ın cenazesi bugün köyüne getirilerek köy mezarlığında defnedildi.
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