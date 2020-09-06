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Yüzsüzlüğün bu kadarına da pes! KPSS'ye geç kalınca bakın ne yaptı

İhlas Haber Ajansı

BURDUR'da, Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) geç kaldığı için giremeyen bir kişi, sınav ücretini geri istedi.

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Burdur'da KPSS heyecanı sona ererken, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi sınav salonlarının kapıları saat 10.00'da kapandı. Sınava geç kalan bir vatandaş araç parkı yüzünden geç kaldığını söylerken, diğer bir vatandaş ise ÖSYM’den sınav ücretini geri istedi.

Kapıların kapanması ile birkaç dakika geç kalan vatandaşlar kapı önünde görevliler tarafından sınava alınmayacakları açıklanınca geri döndü. Sınava yakınlarını ve çocuklarını getiren aileler ise ağaçların altında sınav bitimine kadar bekledi.

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