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Sakarya'da çocukların kabusu oldu yakalandı

İhlas Haber Ajansı

SAKARYA'da apartmanlardan çocuk bisikletleri çalan şahıs, polis ekiplerince yakalandı. Hakim karşısına çıkarılan bisiklet hırsızı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Adapazarı ilçesinde apartmanlardan çocuk bisikletleri çalınmasına ilişkin yapılan ihbar doğrultusunda Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri inceleme başlattı. İncelemeler sonrasında şahsın 27 yaşındaki U.H. ve Adapazarı ilçesinde saklandığı evi tespit edildi.

Ekipler yaptıkları operasyon sonrasında çocukların bisikletlerini çalarak onlara adeta kabus yaşatan şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkarılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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