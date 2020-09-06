Samsun'da yaşandı! Çocuk yuvasındaki kızlar intihara kalkıştı
SAMSUN'da, gruplar arasında çıkan kavga sonrası iki kız kaldıkları çocuk yuvasının çatısına çıkarak intihara kalkıştı. Kızlar, müzakereci polis tarafından ikna edilip indirilirken arkadaşları da ağlayarak sinir krizi geçirdi.
Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan Süleyman Yançatoral Çocuk Yuvası Evleri'nde öğle saatlerinde hareketli saatler yaşandı. Yuvada kalan kız grubu arasında çıkan kavgada ortalık fena karıştı. Yaşananlar sonrası polis soruşturma başlattı.
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Olay İlkadım ilçesinde bulunan Süleyman Yançatoral Çocuk Yuvası Evleri'nde meydana geldi.
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Yuvada kalan kız grubu arasında, belinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında 2 kız çocuğu, binadaki camları kırarak, çıktıkları çatıda intihara kalkıştı.
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İhbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kızlar, müzakereci polis tarafından ikna edilerek, eyleminden vazgeçildi.
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