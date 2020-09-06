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HABER /  SAĞLIK

Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (6 Eylül Pazar)

TÜRKİYE'de son 24 saatte 1578 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 53 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 279 bin 806, can kaybı 6 bin 673 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son hafta günlük hasta sayısı en çok artan illerimiz; Van, Karaman, Erzincan, Çankırı ve Kayseri. Ağır hasta sayısı en çok olan illerimiz; İstanbul, Ankara, Konya, Erzurum ve Yozgat" değerlendirmesinde bulundu.

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Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı 6 Eylül 2020 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerine göre; 96 bin 842 yeni test yapıldı, 1578 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu. Son 24 saatte 53 hasta vefat etti, 1013 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 7 milyon 779 bin 539, vaka sayısı 279 bin 806, vefat sayısı 6 bin 673 olarak kayıtlara geçti. Ağır hasta sayısı 1102, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,6 oldu.

"Tedbirlere birlikte uyarak başarılı olabiliriz"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Son hafta günlük hasta sayısı en çok artan illerimiz; Van, Karaman, Erzincan, Çankırı ve Kayseri. Ağır hasta sayısı en çok olan illerimiz; İstanbul, Ankara, Konya, Erzurum ve Yozgat. Tedbirlere birlikte uyarak başarılı olabiliriz. Birlikte tedbirli olalım" ifadelerini kullandı.

Önceki gün yayınlanan veriler:

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