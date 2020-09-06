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İzmir'in Kınık ilçesinde orman yangını

İzmir'in Kınık ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.  İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 10 arazöz ve 2 dozerle yangını söndürme çalışması başlattı.

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İZMİR'in Kınık ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor. 

Alınan bilgiye göre, ilçede Poyracık Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alan, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 10 arazöz ve 2 dozerle yangını söndürme çalışması başlattı.

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