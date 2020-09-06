ABD'de son 24 saatte koronavirüsten 718 kişi daha öldü

Ülkedeki salgın kaynaklı toplam can kaybı 192 bin 864'e yükseldi.

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Koronavirüs salgınının merkezi ve en fazla can kaybının görüldüğü ülke olan ABD'de, bilanço ağırlaşmaya devam ediyor.

Ülkedeki güncel verilere göre, salgın nedeniyle son 24 saatte 718 kişi daha hayatını kaybetti. Böylelikle toplam can kaybı 192 bin 864 oldu.

Bir günde 41 bin 969 vaka

Vaka sayısı da son 24 saatte 41 bin 969 artışla 6 milyon 432 bin 209'a ulaştı. Virüsü atlatanların sayısı 3 milyon 707 bini, yapılan test sayısı ise 86 milyon 763 bini geçti.

ABD'yi Hindistan ve Brezilya takip ediyor

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 4 milyon 131 bin 690 vakayla Hindistan, 4 milyon 123 bin vakayla Brezilya izliyor.

ABD genelinde ise 736 bin 78 vakayla California salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunurken, bunu 665 bin 382 vakayla Teksas ve 643 bin 867 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York eyaleti 33 bin 73 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.