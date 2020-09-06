Galatasaray potada Bahçeşehir Kolejini devirdi

Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası'nda Galatasaray Doğa Sigorta, Bahçeşehir Kolejini 91-82 yendi.

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Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası kapsamında oynanan mücadelede Bahçeşehir Kolejiyle Galatasaray Doğa Sigorta karşı karşıya geldi. Mücadeleden Galatasaray‘ın 81-92‘lik galibiyeti çıktı. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar turnuvanın ilk etabını Anadolu Efes‘in ardından 2. sırada tamamladı.

İlk yarısı hem skor hem de oyun anlamında çekişmeye sahne olan maçta Galatasaray, öteki devrede oyuna ağırlığını koydu. RJ Hunter ve Daryl Macon’ın yanı sıra yine yeni transferler arasında yer alan Brock Motum‘un skor performansı da galibiyete önemli etki etti.

Bahçeşehir Kolejinde İsmet Akpınar 19, Erick Green 14 ve Peyton Aldridge 10 sayıyla mücadele ederken uzun rotasyonunda onlara ek olarak Deniz Kılıçlı’nın 10 sayısı mevcuttu. Erkan Yılmaz da 10 sayı kaydederek çift hanelere çıkmayı başaran bir diğer isim oldu.

Ertuğrul Erdoğan tarafından yönetilen Galatasaray’da ise Daryl Macon’ın 21 ve RJ Hunter’ın 17 sayısının yanında Brock Motum 15, Barış Ermiş 11 sayıyla çift hanelerde skor üretti. Hunter 7’de 4 üçlük isabetiyle en göze çarpan isim oldu.