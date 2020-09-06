Sırbistan Türkiye UEFA Uluslar Ligi maçı geniş özeti

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ikinci maçında Sırbistan'a konuk oldu. Karşılaşma 0-0 sona erdi. Sırbistan'da Kolarov, karşılaşmanın 49. dakikasında ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Milli Takım, bu sonuçla gruptaki ilk puanını alırken; Sırbistan da ilk puanına ulaştı.

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A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ikinci maçında deplasmanda Sırbistan ile karşı karşıya geldi.

İlk maçta Sivas'ta Macaristan'a 1-0 kaybeden ve turnuvaya kötü başlayan Milliler, ikinci yarının büyük bir bölümünü 10 kişi geçiren Sırbistan'a üstünlük sağlasa da skora gidemedi ve 90 dakika 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Bu sonucun ardından Hem Türkiye hem de Sırbistan, B Ligi Grup 3'te 1'er puana ulaştı.

Grupta oynanan diğer maçta Rusya, Macaristan'ı deplasmanda 3-2 mağlup etti ve 2'de 2 yaparak 6 puana yükseldi. Macaristan ise 3 puanda kaldı.

Maçtan önemli dakikalar

16. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Mahmut Tekdemir topu kafayla arka direğe gönderdi. Ozan Kabak'ın yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

19. dakikada Ozan Tufan'ın ceza sahası dışında çektiği sert şutta kaleci Rajkovic meşin yuvarlağı kornere çeldi.

41. dakikada sol kanattan gelişen hızlı Sırbistan atağında Radonjic'in, sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Çağlar Söyüncü'den döndü. Ardından topla buluşan Kostic'in şutunda meşin yuvarlağı Çağlar Söyüncü uzaklaştırdı.

45. dakikada sağ kanattan Çağlar Söyüncü'nün ayağının kayması sonucunda topla buluşan Tadic, pasını ceza sahası içindeki Aleksandar Mitrovic'e attı. Mitrovic'in yakın mesafeden çektiği şutta kaleci Mert Günok topu kornere çelmeyi başardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

49. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Kolarov ile girdiği ikili mücadelede Nazım Sangare yerde kaldı. Maçın hakemi Aleksei Kulbakov, Kolarov'u ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

65. dakikada Cengiz Ünder'in pasında topla buluşan Yusuf Yazıcı'nın ceza sahası dışından şutunda kaleci Rajkovic meşin yuvarlağı kontrol etti.

75. dakikada Ozan Tufan'ın pasında topu kontrol eden Hasan Ali Kaldırım'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan çektiği şutta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

78. dakikada Cengiz Ünder'in sağdan ceza sahasına ortasında Yusuf Yazıcı'nın uygun durumda yakın mesafeden yaptığı vuruşta top yandan auta çıktı.

86. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Kenan Karaman'ın yerden şutunda kaleci Rajkovic meşin yuvarlağı kontrol etti.

Sırbistan-Türkiye maçı golsüz tamamlandı.

Sırbistan: 0 - 0 :Türkiye

Stat: Rajko Mitic

Hakemler: Aleksei Kulbakov, Dmitri Zhuk, Oleg Maslyanko (Belarus)

Sırbistan: Rajkovic, Milenkovic, Pavlovic, Kolarov, Radonjic (Dk. 87 Djuricic), Lazovic (Dk. 27 Gacinovic), Gudelj, Maksimovic (Dk. 61 Stefan Mitrovic), Kostic, Tadic, Aleksandar Mitrovic

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik (Dk. 46 Nazım Sangare), Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Hasan Ali Kaldırım, Ozan Tufan, Mahmut Tekdemir, Orkun Kökçü (Dk. 60 Cengiz Ünder), Yusuf Yazıcı, Kenan Karaman, Enes Ünal (Dk. 78 Burak Yılmaz)

Sarı kartlar: Dk. 37 Yusuf Yazıcı, Dk. 79 Ozan Kabak (Türkiye), Dk. 61 Tadic, Dk. 62 Kostic (Sırbistan)

Kırmızı kart: Dk. 49 Kolarov (Sırbistan)