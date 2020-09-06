BIST 1.086
DOLAR 7,43
EURO 8,81
ALTIN 462,32
HABER /  GÜNCEL

ABD'li komutan terör örgütü PKK'ya destek veremeyeceği için ağladı

Demirören Haber Ajansı

Her fırsatta terör örgütü PKK/YPG'ye destek veren ABD'nin görev süresi sona eren komutanı, terör örgütüne destek veremeyeceği için ağladı.

Abone ol

Terör örgütlerine desteğini esirgemeyen ABD'nin görev süresi sona eren komutanı, bir skandala daha imza attı. DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyon Sözcüsü Albay Myles B. Caggins’in sözcülük görevi sona erdi. Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG'nin Sözcüsü Mustafa Bali ile basın toplantısı düzenleyen Caggins, veda konuşması sırasında ağladı.

Canlı yayında terör örgütüne gözyaşı döktü

Caggins aynı zamanda görev süresinin uzatılmasını istediğini ama uzatılmadığını ifade etti. Görevi sona erdiği için ağlayan Amerikalı komutana terör örgütü tarafından ödül verildi. Caggins, terör örgütüne destek veremeyeceği için çok üzüldüğünü söyledi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Bakanlar Süleyman Soylu ve Adil Karaismailoğlu Giresun'da incelemelerde bulundu
Prof. Dr. Esin Şenol: Yeni vaka sayısı 500'ün altına inmeden okullarda yüz yüze eğitim başlamasın!
Deyrizor'da aşiretler YPG/PKK'yı dağıttı! Bölgeden kaçmaya başladılar
PKK'ya Kuzey Irak dar edildi! MSB: Son 10 günde 91 terörist etkisiz hale getirildi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay duyurdu! 'Akdeniz Fırtınası' başladı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel koronavirüse yakalandı
ÖNCEKİ HABERLER
Sırbistan Türkiye UEFA Uluslar Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
ABD'de son 24 saatte koronavirüsten 718 kişi daha öldü
Trump'ın eski avukatından itiraf geldi: Obama'dan intikamını sahtesiyle aldı
Rusya'dan NATO'ya Karadeniz tepkisi
Sakarya'da çocukların kabusu oldu yakalandı
Şişli nikâh salonunda “sahte görevli" alarmı
Yorumlar 3 yorum