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Türkiye ve Libya bir kez daha masada!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Fayiz Es-Serrac ile Vahdettin Köşkü’nde görüştü. İki lider Türkiye-Libya ilişkileri ile bölgesel konuları ele aldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya Başbakanı Fayiz Es-Serrac’ı Vahdettin Köşkü’nde kabul etti.

İletişim Başkanlığından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı kabulüne ilişkin açıklama yapıldı.

Kabulde, Libya'daki gelişmeler, ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerin ele alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız ile Sayın es-Serrac arasında, Libya halkının barış, emniyet ve refahına katkı yapacak ve ikili ilişkileri güçlendirecek verimli bir görüşme gerçekleştirilmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımız görüşmede, Türkiye’nin Libya’nın Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan meşru hükümeti ile dayanışma içerisinde olmaya devam edeceğini belirtmiş, Türkiye’nin önceliğinin Libya’nın siyasi birliği ve toprak bütünlüğü korunarak bir an önce istikrara kavuşması olduğunu yinelemiştir.

"Tüm bölgenin yararına olur"

Libya’da sağlanacak barış ve huzurun komşu ülkeler ve Avrupa başta olmak üzere tüm bölgenin yararına olduğunu vurgulayan Sayın Cumhurbaşkanımız, uluslararası toplumun da bu doğrultuda ilkeli bir duruş ortaya koyması gerektiğini dile getirmiştir.

Görüşmede, Türkiye’nin Libya’daki meşru hükümet ile imzaladığı mutabakat muhtıraları çerçevesinde hayata geçirilen iş birliklerini güçlendirecek hususlar ile Türkiye’nin ve Libya’nın Doğu Akdeniz’deki haklarını koruyacak adımlar da değerlendirilmiştir."

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