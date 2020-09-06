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Ciğerlerimiz alev alev! Pakdemirli son rakamları açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye genelinde son 24 saatte 24 yangın çıktığını söyleyerek bunlardan 3'ünün devam ettiğini söyledi.

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 'Bugün tüm Türkiye'de 24 yangın çıktı. Bunun 13 tanesi kontrol altında, 8 tanesi tamamen söndü, 3'ü devam ediyor' dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay’ın Antakya ilçesinde çıkan orman yangına ilişkin yaptığı açıklamada, "Yangına tabii ki şu saatlerde uçamıyor ama 2 uçak, 12 helikopter, 182 arazöz, 24 iş makinesi, 45 teknik personel ve toplamda da 792 personelle müdahale ediyoruz." dedi.

Bir mahalle tahliye edildi

Yangınlarda can kaybı olmadığını ifade eden Pakdemirli "Öncelikle can kaybımızın olmadığını söyleyelim. Yaylacık ve Kisecik mahallelerinde birer samanlık bir miktar zarar gördü. Bunlara da müdahale edildi. Bir mahallemizin de özellikle uç kısımlarıyla ilgili tedbiren bir tahliye gerçekleşti." dedi.

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