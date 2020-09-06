İdlib'te yaralanan asker şehit düştü

Suriye'nin İdlis bölgesinde teröristler tarafından düzenlenen saldırıda yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Serdar Aslan'ın kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştüğünü açıkladı.

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Suriye'nin İdlib bölgesinde teröristler tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu bir asker şehit düştü.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’de gerçekleştirilen saldırıda bir askerin şehit düştüğünü açıkladı. Bakanlık, İdlib'teki saldırıda yaralanan Serdar Aslan'ın yapılan tüm müdahalelere raSğmen kurtarılamadığını duyurdu.

İşte yapılan o açıklama;

"İdlib bölgesinde, 06 Eylül 2020 tarihinde, teröristlerce yapılan silahlı saldırı sonucu, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."