FOX, Fatih Portakal'ın yerini doldurdu
Basın ve Yayın kariyeri boyunca çeşitli görevlerde bulunan Selçuk Tepeli, emekli olduğunu açıklayan Fatih Portakal'ın yerine FOX Ana Haber koltuğunda sunucu olarak görev alacak.
Fatih Portakal’dan devraldığı FOX Ana Haber koltuğunda ilk yayına çıkacak olan Selçuk Tepeli, hafta içi her gün saat 19.00’da FOX Ana Haber’de izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.
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'İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat', yeni sezonda da her sabah 08.00’den itibaren izleyicilerle buluşacak.
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'Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu' her Cumartesi ve Pazar 19.00’da,
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'İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu' ise her Cumartesi ve Pazar saat 08.30’da izleyicisiyle buluşacak.
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