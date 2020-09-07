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Beşiktaş, Enzo Roco'yla yollarını ayırdı

Beşiktaş, Enzo Roco'nun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

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Beşiktaş'ta Şilili futbolcu Enzo Roco'nun sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada "2018-19 sezonundan beri Futbol A Takımımızın kadrosunda yer alan profesyonel futbolcularımızdan Enzo Roco ile olan sözleşmemizi karşılıklı anlaşarak sonlandırmış bulunmaktayız. Kulübümüze yapmış olduğu katkılar nedeniyle Enzo Roco'ya teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Roco, sözleşmesinin feshi için 1,5 milyon Euro alacağının 750 bin Euro'luk kısmından vazgeçti.

Enzo Roco, siyah-beyazlı takımdaki kariyerinde tüm kulvarlarda forma giydiği 27 maçta bir gol attı.

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