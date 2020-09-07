BIST 1.086
DOLAR 7,45
EURO 8,82
ALTIN 462,54
HABER /  GÜNCEL

12 yaşındaki kıza istismarda bulunan Uşşaki tarikatı şeyhi Fatih Nurullah'a destek veren biri var

12 yaşındaki kız çocuğunu alçakça istismar eden Fatih Nurullah adlı adama alenen destek veren biri çıktı Twitter’da. Twitter’da kullandığı isim “Abdülkadir Erdinç”.

Abone ol

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Fatih Nurullah hakkında ‘çocuğun zincirleme olarak cinsel istismarı’ ve ‘çocuğu cinsel amaçlı olarak hürriyetinden yoksun bırakma’ suçlarından toplam 42 yıl hapis cezası istendi.

İğrenç olay sonrası sosyal medyada kıyamet koparken Türkiye'de yer yerinde oynadı. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, konuyu yakından takip ederken bugünkü köşesinde 12 yaşındaki kız çocuğunu alçakça istismar eden Fatih Nurullah adlı adama alenen destek veren birinin çıktığını yazdı.

''Adam resmen istismarcıya destek veriyor''
''Bu adamı bulun: Mürit mi, kışkırtıcı mı?'' başlık bir yazı kaleme alan AHmet Hakan, şu ifadeleri kullandı; 12 yaşındaki kız çocuğunu alçakça istismar eden Fatih Nurullah adlı adama alenen destek veren biri çıktı Twitter’da. Twitter’da kullandığı isim “Abdülkadir Erdinç”. Adam resmen istismarcıya destek veriyor. Hükümeti töhmet altında bırakacak iddialar ortaya atıyor. Yapılan istismara dini kılıflar uyduruyor.

Bu adam eğer gerçekten müritse...
Derhal yakalanıp “Küçük bir kız çocuğunun istismarına yancılık yapmak” suçundan işleme tabi tutulmalı. Hukukta böyle bir suç yoksa... O zaman “Suçu ve suçluyu övmek” ya da “Dini değerleri aşağılamak” suçları devreye sokulmalı.

Eğer bu sahte bir hesapsa...
Bu hesabın arkasındaki şahıs ya da şahıslar derhal bulunmalı. FETÖ’cü müdürler, yoksa başka bir provokasyon odağı mıdırlar, ortaya çıkarılmalı. Buraya kadar yazdıklarımın tümünün “bir açık ihbar” olarak değerlendirilmesini talep ediyorum.

İlgili Haberler
Küçük kıza cinsel istismarda bulunan Uşşaki tarikatı şeyhi Fatih Nurullah'a 42 yıl istendi Fatih Nurullah skandalında küçük kızın annesi her şeye göz yummuş Fatih Nurullah olarak bilinen Uşşaki tarikatı lideri Eyüp Fatih Şağban'ın ifadesi de skandal Uşşaki Şeyhi Fatih Nurullah 12 yaşındaki kıza cinsel istismarı itiraf etti ses kaydı çıktı
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Tarikat şeyhi Fatih Nurullah'ın ses kayıtları! Babaya para ve 'halifelik' teklif etmiş Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Kabine toplanıyor! Beştepe'de Doğu Akdeniz zirvesi
İngiltere'de son 3 ayın vaka rekoru kırıldı
Ciğerlerimiz alev alev! Pakdemirli son rakamları açıkladı
Fransa'daki skandal kitaba Dışişleri'nden tepki
İdlib'te yaralanan asker şehit düştü
Erdoğan'dan Doğu Akdeniz diplomasisi
ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş, Enzo Roco'yla yollarını ayırdı
Şenol Güneş'i kızdıran olay: Bunun için mi geldik buraya
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gençleri uyararak kritik rakamları paylaştı
Süper Lig hakemlerinin en tecrübelisi Cüneyt Çakır
Galatasaray potada Bahçeşehir Kolejini devirdi
Dünya Sağlık Örgütünden koronavirüs aşısı için tarih
Yorumlar 6 yorum