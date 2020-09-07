12 yaşındaki kıza istismarda bulunan Uşşaki tarikatı şeyhi Fatih Nurullah'a destek veren biri var

12 yaşındaki kız çocuğunu alçakça istismar eden Fatih Nurullah adlı adama alenen destek veren biri çıktı Twitter’da. Twitter’da kullandığı isim “Abdülkadir Erdinç”.

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Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Fatih Nurullah hakkında ‘çocuğun zincirleme olarak cinsel istismarı’ ve ‘çocuğu cinsel amaçlı olarak hürriyetinden yoksun bırakma’ suçlarından toplam 42 yıl hapis cezası istendi.

İğrenç olay sonrası sosyal medyada kıyamet koparken Türkiye'de yer yerinde oynadı. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, konuyu yakından takip ederken bugünkü köşesinde 12 yaşındaki kız çocuğunu alçakça istismar eden Fatih Nurullah adlı adama alenen destek veren birinin çıktığını yazdı.

''Adam resmen istismarcıya destek veriyor''

''Bu adamı bulun: Mürit mi, kışkırtıcı mı?'' başlık bir yazı kaleme alan AHmet Hakan, şu ifadeleri kullandı; 12 yaşındaki kız çocuğunu alçakça istismar eden Fatih Nurullah adlı adama alenen destek veren biri çıktı Twitter’da. Twitter’da kullandığı isim “Abdülkadir Erdinç”. Adam resmen istismarcıya destek veriyor. Hükümeti töhmet altında bırakacak iddialar ortaya atıyor. Yapılan istismara dini kılıflar uyduruyor.

Bu adam eğer gerçekten müritse...

Derhal yakalanıp “Küçük bir kız çocuğunun istismarına yancılık yapmak” suçundan işleme tabi tutulmalı. Hukukta böyle bir suç yoksa... O zaman “Suçu ve suçluyu övmek” ya da “Dini değerleri aşağılamak” suçları devreye sokulmalı.

Eğer bu sahte bir hesapsa...

Bu hesabın arkasındaki şahıs ya da şahıslar derhal bulunmalı. FETÖ’cü müdürler, yoksa başka bir provokasyon odağı mıdırlar, ortaya çıkarılmalı. Buraya kadar yazdıklarımın tümünün “bir açık ihbar” olarak değerlendirilmesini talep ediyorum.