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Sivas'ta karantinadaki genç beklediği ambulans gelmeyince KPSS sınavına giremedi

İhlas Haber Ajansı

SİVAS'ın Altınyayla ilçesinde Covid-19 karantinasındaki genç, beklediği ambulans gelmeyince 1 yıldır hazırlandığı KPSS'ye giremedi.

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İlçe merkezinde ikamet eden ve 12 gündür karantinada bulunan Dabak, il merkezinde düzenlenen sınava gidebilmek için bağlı bulunduğu sağlık kuruluşundan izin istedi. Dabak’a karantinada bulunduğu için toplu taşıma araçlarına binemeyeceği belirtilerek, sağlık ekipleri tarafından sınav salonuna götürüleceği söylendi. Ancak beklediği ambulans gelmeyince genç sınava gidemedi.

Emre Dabak, “Covid-19 nedeniyle karantinaya alındım. Geçtiğimiz hafta bağlı bulunduğum sağlık kuruluşundan KPSS sınavı için izin istedim. Özel aracım olup olmadığını sordular. Olmadığını söyleyince sağlık ekipleri tarafından sınav salonuna götürüleceğim söylendi. Sınavdan bir gün önce teyit için 112’yi aradım. Adres güncellemesi yapılarak yardımcı olacaklarını söylediler. Bugün erken kalkıp tekrar aradım. Bilgiler yeniden güncellendi. Ancak gelen giden olmadı. Karantinada olduğum için kendimde gidemedim. Sınava gireceğim salon ilçemize 50 dakika mesafede. Bir yıl bu sınava hazırlanmıştım” dedi.
Öte yandan, Sivas’ta filyasyon ekipleri bugün çok sayıda Covid-19 hastasını evlerinden alarak onlar için belirlenin üç okulda sınava girmelerinde yardımcı oldu.

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