Caner Turp kimdir aslen nereli Gizem Güven eşi hangi takımda oynuyor?

Sihirli Annem ve Selena dizileri ile tanınan ve sevilen oyuncu Gizem Güven 26 yaşında futbolcu Caner Turp ile evlendi. Uzun süre birlikte olan ve nikah masasına oturan çiftin hayatı merak edildi. Peki ilk golünü Tokatspor formasıyla atan futbolcu Caner Turp kimdir, yaşı kaç ve şimdi hangi takımda oynuyor?

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Bir dönemin efsane dizileri Selena ve Sihirli Annem dizileri ile tanınan ve yıllar geçmesine rağmen hala takip edilen oyuncu Gizem Güven, uzun süredir birlikte olduğu futbolcu Caner Turp ile evlendi. Bu haberin ardından Gizem Güven'in hayatı merak konusu oldu. 26 yaşındaki Gizem Güven İstanbul doğumlu ve 3 yaşından itibaren reklamlarda oynamaya başladı. İşte Gizem Güven ve kocası Caner Turp hakkında merak edilenler...

Caner Turp kimdir: Caner Turp 16 Nisan 1992 Almanya doğumludur. Siverek Belediyespor takımında stoper pozisyonunda görev yapan Turp, ilk profesyonel maçına Aydınspor 1923 formasıyla 16 Eylül 2012 tarihinde 3. Lig’de 3-0 yendikleri Derince Belediyespor karşısında çıkarken, 72. dakikada oyuna girdi.

İlk golünü Tokatspor formasıyla 16 Mart 2014 tarihinde 2. Lig’de Tarsus İdman Yurdu’nu 3-2 yendikleri maçta attı.

Gizem Güven kimdir: Gizem Güven 31 Aralık 1993 İstanbul doğumlu oyuncudur.

31 Aralık 1993 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. 3 yaşından itibaren reklam filmlerinde rol almış, ayrıca sinema filmi dublajı yapmıştır. Televizyonda ise ilk olarak Temiz Aile Temiz Gelecek adlı dizide 20 bölüm oynamıştır. Bu projenin ardından İki Arada dizisinde Özge karakterini canlandırmıştır. Bu yıllarda reklam çalışmalarına da devam etmiş ve Akbank, Melodi, Bugün, Şampiyon gazete ekinin reklamlarında oynamıştır. 5 yaşından 17 yaşına kadar LC Waikiki giyim markasının mankenliğini yapmıştır.

2002 yılında başlayan Sihirli Annem dizisinde Ceren karakteri ile uzun yıllar devam etmiş, geniş kitlelerce tanınmıştır. 2006 yılında Sihirli Annem dizisinin bitmesinin ardından Selena dizisinde Leyla karakterini canlandırmıştır. (2006-2009) İlköğretim eğitimini Özel Koza Kolejinde tamamlayıp, Özel Beykent Koleji Sosyal Bilimler Lisesi’ni kazanarak lise eğitimine burada devam etmiştir (2012-2013). Lise yıllarında Sihirli Annem dizisinin tekrar başlamasıyla Ceren karakteriyle ekranlarda bulunmaya devam etmiştir.

(2011-2012) Bu dizinin bitmesinin ardından okuluna ağırlık vererek üniversite sınavlarına hazırlanmaya başlamış, kısa dönem çizim kursunda eğitim almıştır. Ayrıca bu süre içerisinde dublaj yapmaya da devam etmiştir. Beykent Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümünü yüzde yüz başarı bursu ile kazanmıştır. Üniversitede ilk yılını başarı ile tamamlayan Güven, eğitimine devam etmektedir. Yeni projesi Yedikule Hayat Yokuşu dizisinde Ayfer karakterini canlandırarak ekranlara geri dönmüştür. 2015 yılında ‘Ne Münasebet’ adlı dizide Ayça karakterini canlandırmaya başlamıştır.

FİLMOFRAFİ

Dublaj çalışmaları

Lilo ve Stiç 1-2 (2002) / Lilo karakteri

Yüzüklerin Efendisi İki Kule (2002)

Son Peygamber (2002)

Kayıp Balık Nemo (2003) /pembe mürekkep balığı

Sürüsüne Bereket (2003)

REKLAM FİLMLERİ

Ülker Rondo biskuvi (2006)

Kinder bueno (2003)

Bosch (2011)

Moxie girlz (2011-2012)

Flo (2013)

Anadolu Hayat (2013)

Coca Cola (2014)

Colgate (2014)

ROL ALDIĞI YAPIMLAR

İki Arada – Özge (2002)

Sihirli Annem – Ceren (2003-2006 – 2011-2012)

Selena – Leyla (2006-2009)

Yedikule Hayat Yokuşu – Ayfer (2014)

Ne Münasebet – Ayça (2015)