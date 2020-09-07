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Yunan Milletvekili Liana Kanelli'nin Türkiye ve Fransa itirafları olay oldu

Yunan Milletvekili Liana Kanelli, Doğu Akdeniz konusunda Fransa'ya güvenmenin hata olduğunu belirterek, "Kimse bizi sevdiği için Yunanistan'a gelmiyor. Yunan çıkarları için ölmüyor" dedi. Yunan vekil ayrıca, Türkiye'nin bölgesel bir süper güç olduğunu söyledi.

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Yunan Milletvekili Liana Kanelli, konuk olduğu bir televizyon programında ülkesinin Doğu Akdeniz politikasını eleştirdi.

Yunanistan'ın Fransa'ya güvenmekle ölümcül bir hata yaptığını belirten Kanelli, "Bazıları Yunanistan, Fransa ittifakı sloganını atıyor. Zamanında Fransa Cumhurbaşkanı Giscard d'Estaing'ın buraya gelmesi için önündeki ağaçları kesiyorduk. Kimse bizim için buraya gelmedi, Libya'ya gitmeyi tercih ederler ancak bizim için buraya gelmezler. Kimse bizi sevdiği için Yunanistan'a gelmiyor. Yunan çıkarları için ölmüyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye bölgesel süper güç

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'nin çıkarlarına sahip çıkan stratejik akıl olduğunu dile getiren Yunan vekil, "Türkiye bölgesel bir süper güç" dedi

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