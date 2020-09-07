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Ansu Fati, tarihe geçti! İşte gecenin toplu sonuçları

Futbolda UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci haftasına 10 maçla devam edildi. İspanya'nın Ukarayna'yı farklı mağlup ettiği maçta Ansu Fati, attığı golle tarihe geçti.

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UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun ikinci haftasında bugün A, B, C ve D liglerinde 10 karşılaşma oynandı.

Günün öne çıkan A Ligi 4. Grup maçında İspanya, 3. ve 29. dakikalarda Sergio Ramos, 32. dakikada Ansu Fati ve 84. dakikada Ferran Torres'in attığı gollerle evinde Ukrayna'yı 4-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibin 3. golünü kaydeden 17 yaşındaki Fati, İspanya Milli Takım tarihinde gol atan en genç oyuncu oldu.

UEFA Uluslar Ligi'ndeki müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

A LİGİ:

4. Grup: İsviçre-Almanya: 1-1

İspanya-Ukrayna: 4-0

B LİGİ:

3. Grup: Macaristan-Rusya: 2-3

Sırbistan-Türkiye: 0-0

4. Grup: Galler-Bulgaristan:1-0

İrlanda Cumhuriyeti-Finlandiya: 0-1

C LİGİ:

3. Grup: Slovenya-Moldova: 1-0

Kosova-Yunanistan: 1-2

D LİGİ:

1. Grup: Andorra-Faroe Adaları: 0-1

Malta-Letonya: 1-1

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