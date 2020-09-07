BIST 1.093
DOLAR 7,46
EURO 8,84
ALTIN 463,16
HABER /  DÜNYA

Rusya: Yunanistan geleneksel ortağımız

RUSYA Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Atina ile 1828'de başlayan resmi ilişkilere değinildi.

Abone ol

Rusya, Yunanistan ile diplomatik ilişkilerin kurulmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda geçmişten fotoğraflara yer verdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Rusya'nın 19. yüzyıl başlarında Yunanistan'ın bağımsızlığına yaptığı önemli katkı, Yunan halkı tarafından geniş çaplı bir kabul görüyor. Yunanistan 27 Aralık 1991'de Rusya'yı SSCB'nin devamı olarak tanıdı." denildi.

"İLlişkimizin temeli karşılıklı sempatiye dayalı''

İki ülke arasında resmi ilişkilerin 6 Eylül 1828 tarihinde kurulduğu anımsatılırken, "Atina bizim Avrupa'daki geleneksel ortağımızdır. İlişkimizin temeli, Rusya ve Yunanistan arasında ruhani ve kültürel medeniyet akrabalıklarından gelen karşılıklı sempatiye dayalı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, iki ülke arasındaki karşılıklı iş birliğinin gelişerek devam ettiği kaydedildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Yunan Milletvekili Liana Kanelli'nin Türkiye ve Fransa itirafları olay oldu
Fatih Portakal bugün son kez Fox TV Ana Haber'e çıkacak! Her şeyi anlatacak
12 yaşındaki kıza istismarda bulunan Uşşaki tarikatı şeyhi Fatih Nurullah'a destek veren biri var
Şenol Güneş'i kızdıran olay: Bunun için mi geldik buraya
Kabine toplanıyor! Beştepe'de Doğu Akdeniz zirvesi
İngiltere'de son 3 ayın vaka rekoru kırıldı
ÖNCEKİ HABERLER
İkinci el araba pazarına giden bir vatandaş fiyatları görünce başı döndü
Bingöl'de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 11 yaralı
Fransa'da bir adam sinek öldürmek isterken evini havaya uçurdu
Caner Turp kimdir aslen nereli Gizem Güven eşi hangi takımda oynuyor?
Beşiktaş olumsuz yanıt aldığı Koita için yeniden devrede
Edirne'de FETÖ şüphelisi avukat gözaltına alındı
Yorumlar