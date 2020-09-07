Kubilay Aka koronavirüs mü oldu son durumu twitter'dan duyurdu

Çukur dizisinin Celasun'u oyuncu Kubilay Aka'nın koronavirüs testi pozitif çıktı ve Kubilay Aka twitter'dan koronavirüse yakalandığını duyurdu. Netflix dizisi AŞK 102'nin yeni sezon çekimleri durdu. Kubilay Aka son durumunu twitter'dan takipçileri paylaştı sıkıntı yok dedi. Peki Miray Daner ile yeniden barıştığı söylenen Kubilay Aka kimdir?

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Netflix'in yerli dizisi Aşk 101 dizisinin devamı olan Aşk 102'de rol alan başrol oyuncularından biri olan Kubilay Aka'nın koronavirüs testi pozitif çıktı. Dizinin çekimlerine ara verildi ve Kubilay Aka evinde karantinaya girdi. Son durumu hakkında twitter'da bilgi veren Kubilay Aka 'Sıkıntı yok bu covid kime bulaştığını bilmiyor. ' mesajını paylaştı.

Kubilay Aka Alina Boz korona mı?

Başrol oyuncuları Alina Boz ile Kubilay Aka koronavirüse yakalandı. Ay Yapım'ın Netflix için çektiği Aşk 102 dizisinin setinde koronavirüs paniği yaşanıyor.

Başrol oyuncuları Alina Boz ile Kubilay Aka'nın Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı. Bugün sonuçlar açıklanır açıklanmaz ekip çekimleri durdurdu.

Kubilay Aka kimdir: Kubilay Aka, 5 Mayıs 1995 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Havaalanı Yönetimi mezun oldu. “Vatanım Sensin” dizisinde iki sezon boyunca Ali Kemal karakterini canlandıran Aka, halen “Çukur” dizisinde Celasun karakterine hayat vermektedir. Kubilay Aka, oyunculuğa başlama hikayesini şu sözlerle anlamıştı:

Muğla-Milas Havalimanı’nda özel bir şirkette çalışıyordum. Ufuk Ergin, sanatçısı Ozan Doğulu ile lounge kısmına giriş yaptı. İşlemlerini gerçekleştirdim. O sırada yaka kartımdan adıma soyadıma bakmış. 10 dakika sonra Instagram’dan bir mesaj geldi. Bana “Vatanım Sensin” dizisindeki Ali Kemal karakteri için deneme çekimine gelip gelemeyeceğimi soruyordu. Görmesem, kim olduklarını bilmesem, birileri bana şaka yapıyor zannederdim.