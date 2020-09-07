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Hindistan dünya rekoru kırdı son 24 saat vaka sayısı ürkütücü

HİNDİSTAN, yeni tip koronavirüs (Covid-19) rekorunu eline aldı. Dünyayı korkutacak rakam, son 24 saatte yeni 90 bin 632 vaka oldu.

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Johns Hopkins Üniversitesi dünya genelinde koronavirüs vakalarının 27 milyonu aştığını gösterirken Hindistan'da vaka sayısı da 4 milyonu aşmış durumda.

The Guardian'da yer alan habere göre, Hindistan, 24 saat içinde 90 bin 632 vaka kaydederek dünya rekoru kırdı. 

ABD'de şu ana kadar 6.2 milyon vaka, Brezilya'da ise 4 milyon 137 bin 521 vaka kaydedildi.

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