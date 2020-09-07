Hindistan dünya rekoru kırdı son 24 saat vaka sayısı ürkütücü

HİNDİSTAN, yeni tip koronavirüs (Covid-19) rekorunu eline aldı. Dünyayı korkutacak rakam, son 24 saatte yeni 90 bin 632 vaka oldu.Abone ol
Johns Hopkins Üniversitesi dünya genelinde koronavirüs vakalarının 27 milyonu aştığını gösterirken Hindistan'da vaka sayısı da 4 milyonu aşmış durumda.
The Guardian'da yer alan habere göre, Hindistan, 24 saat içinde 90 bin 632 vaka kaydederek dünya rekoru kırdı.
ABD'de şu ana kadar 6.2 milyon vaka, Brezilya'da ise 4 milyon 137 bin 521 vaka kaydedildi.
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