Tamı tamına 3 bin yıllık! İlk defa böyle bir şey buldular

"Asıl amaç tunç çağı tabakalarını incelemek"

Maydos Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Göksel Sazcı, bu yıl ağırlıklı olarak Erken Demir Çağı ve Arkaik Dönem tabakalarını araştırdıklarını belirterek, asıl amaçlarının Tunç Çağı tabakalarını irdelemek olduğunu söyledi. Tunç Çağı’yla da alakalı birkaç yerde sondaj açtıklarını ve yerleşim ile kronolojiyle ilgili sonuçlar elde ettiklerini anlatan Sazcı, “Kazıların ilk 10 yılında höyükteki yerleşmede Stratigrafiyi tespit amaçlı çalışmalar yaptık. Geçen yıldan itibaren de daha geniş alanlarda mimari buluntular çıkartmak üzere höyüğün merkezine doğru ilerlemeye başladık” dedi.