Tamı tamına 3 bin yıllık! İlk defa böyle bir şey buldular
Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde bulunan Maydos Antik Kenti'nde bir süredir kazı çalışmaları devam ediyor.
Eceabat’ta bulunan 5 bin yıllık Maydos Antik Kenti’nde, bu yıl 11’incisi yapılan kazılara 10 kişiden oluşan kazı ekibi ve 7 işçiyle, corona virüsü tedbirleri alınarak devam ediliyor. Temmuz ayında başlayan çalışmalarda, Erken Demir Çağı ve Arkaik Dönem tabakalarına önem veriliyor.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Maydos Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Göksel Sazcı yönetimindesüren kazılarda, Erken Demir Çağı’na ait tabakalar içinde yapılan kazı çalışmaları sırasında 3 bin yıllık koç figürü bulundu. Erken Demir Çağ dönemine ait olduğu tespit edilen koç figürü, kazı ekibi tarafından koruma altına alındı. Kazı çalışmalarında koç figürünün yanı sıra günlük hayatta kullanılan kaplar, taş aletler, metal objeler, ağırşaklar da bulundu. Buluntuların, ilk Tunç Çağı’ndan, Arkaik Dönem’e kadar farklı evrelere ait olduğu tespit edildi.
"Asıl amaç tunç çağı tabakalarını incelemek"
Maydos Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Göksel Sazcı, bu yıl ağırlıklı olarak Erken Demir Çağı ve Arkaik Dönem tabakalarını araştırdıklarını belirterek, asıl amaçlarının Tunç Çağı tabakalarını irdelemek olduğunu söyledi. Tunç Çağı’yla da alakalı birkaç yerde sondaj açtıklarını ve yerleşim ile kronolojiyle ilgili sonuçlar elde ettiklerini anlatan Sazcı, “Kazıların ilk 10 yılında höyükteki yerleşmede Stratigrafiyi tespit amaçlı çalışmalar yaptık. Geçen yıldan itibaren de daha geniş alanlarda mimari buluntular çıkartmak üzere höyüğün merkezine doğru ilerlemeye başladık” dedi.
"Hangi amaçla kullanıldığı bilinmiyor"
Kazı Başkanı Doç. Dr. Göksel Sazcı, bulunan koç figürünün Erken Demir Çağı’na ait ender rastlanan hayvan figürlerinden birisi olduğunu ve yaptıkları kazı çalışmalarında ilk defa böyle bir objenin karşılarına çıktığını söyledi.