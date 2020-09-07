Denizli'de feci olay! Yakıt koklayan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

DENİZLİ’de, 5 yaşındaki Ömür Tuğra Tekin traktör deposunun temizlendiği sırada yakıtı koklaması sonrası fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. 5 yaşındaki çocuk hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Denizli'den gelen haber kahretti. 5 yaşındaki Ömür Tuğra Tekin evlerinin önündeki traktörün boşaltılan yakıtını koklaması sonrası baygınlık geçirerek fenalaştı.

Ailesinin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri Tekin’i Acıpayam Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne (PAÜ) kaldırılan Tekin, tedavi altına alındı.

5 yaşındaki Tekin, 24 saat tedavi için gözetim altında kalmasının ardından helikopter ambulans ile Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Ankara’da yoğun bakım tedavisi altına alınan Tekin, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tekin’in ölümü ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

