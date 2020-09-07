Selahattin Demirtaş'ın Meral Akşener hayali! Bir sabah pat diye Başak'la zilini çalıp...

HDP'nin tutuklu Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Meral Akşener'e yapmak istediği sürprizi açıkladı: "Ben dışarıda olsaydım bir sabah Başak ile birlikte Meral Hanım’ın kapısını çalar ve 'Kahvaltıya geldik' derdim..." Meral Akşener, Demirtaş'ın o sözlerine bakın nasıl cevap verdi?..

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Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP'nin cumhurbaşkanı adayı ve eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, siyasi liderlerin insani ilişkiler çerçevesinde bir araya gelmesi gerektiğini söyledi ve İYİ Parti lideri Meral Akşener'e yapmak istediği sürprizi açıkladı. Demirtaş, "Mesela ben dışarıda olsaydım bir sabah Başak ile birlikte Meral Hanım’ın kapısını çalar ve 'Kahvaltıya geldik' derdim” dedi. Meral Akşener, o sezlere cevap verdi.

Başak'la zilini çalıp 'kahvaltıya geldik' derdim

Siyasi liderlerin birbirlerine aile ziyareti yapması gerektiğini savunan Demirtaş, "Örneğin, siyasi amaçla bir araya gelmeden önce tüm liderler, sırf aile ziyareti kapsamında ve insani ilişki çerçevesinde, bir kahvaltı için herhangi bir liderin evinde buluşarak birbirlerini daha yakından tanımaya, daha iyi anlamaya gayret edebilirler. Mesela ben dışarıda olsaydım bir sabah Başak ile birlikte Meral Hanım’ın kapısını çalar ve “Kahvaltıya geldik” derdim." dedi.

"Yıllar önce Erdoğan'ın evine de gidecektim"

Yıllar önce Recep Tayyip Erdoğan’ın evine de benzer bir ziyaret yapmayı düşündüğünü dile getiren Demirtaş, şöyle devam etti: "Ancak Sayın Erdoğan bizim açımızdan hep öngörülemeyen bir lider oldu. Bizimle insani, siyasi ilişki geliştirmede ketumdu. Çözüm sürecinde bile böyleydi. Normalde başkalarına karşı böyle olmadığı biliniyordu ama bize karşı hep ketumdu."

Meral Akşener ne cevap verdi?

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Demirtaş'ın hayaliyle ilgili şu yanıtı verdi: "Biz partimizi zaten değerler üzerinden kutuplaştıran anlayışı ortadan kaldırmak için kurduk. İnsan odaklı bir bakış açımız var. Bir yere gidince diyorum ki ben propaganda yapmaya değil sizi dinlemeye geldim. Şunu fark ediyorsunuz ki herkes aynı acıların içinde. Bu makulde buluşmak sadece eleştirmek değil, çözüm önerilerini sunmak için çıkılan bu yolculuğun meyvelerini alıyoruz."

"Bazen bir vatandaş gelip kulağıma ben size haksızlık ettim hakkını helal et diyorlar. İnsanlar birbirleriyle derin dostluklar kurmak zorunda değil ama saygı göstermek zorunda. Bunun yaptığınız zaman derin sorunlar ortadan kalkar."

"Haberin tamamını okumadım. Ama şunu söylemek isterim. Güneydoğu’da şöyle bir gelenek var, kan davalınız bile olsa kapınızı çaldığı zaman içeri alırsınız. Evin en yaşlısı tarafından karşılanır. Sonra kapıdan çıkıp gittikten sonra davanız devam eder. Güneydoğu’nun böyle bir özelliği var."