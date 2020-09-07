BIST 1.093
DOLAR 7,46
EURO 8,83
ALTIN 463,53
HABER /  GÜNCEL

Aydın'da yaşandı! Kadını intihardan vazgeçiren polis ekiplerine korona şoku!

AYDIN'da sabah saatlerinde bir kadın bilinmeyen bir nedenle intihar girişiminde bulundu. Polis ekiplerinin temas edip intihardan vazgeçirdiği kadının Covid-19 testi pozitif olarak açıklanınca tüm ekipler alarma geçti.

Abone ol

Aydın'da sabah saatlerinde bir kadının uçurumların olduğu Aytepe Bölgesi'nde intihar edeceği yolunda ihbar alan polis ekipleri olay yerine geldi ve kadını ikna edip aynı zamanda engebeli olan bölgede yürümesine yardımcı olmak için kadınla temasta bulundu.

Bölgede hazır bekleyen ambulansa kadını teslim eden polis ekipleri normal görevlerine döneceği sırada, intihar girişiminde bulunan kadının Covid-19 testinin pozitif olduğunun açıklanması ile bölgeye giden tüm polisler izole edilmeye hazırlandı.

Hastanede yapılan testler sonucu kadının Covid-19 testinin negatif olduğunun belirlenmesi ile tüm ekipler normale döndü.

SON DAKİKA HABERLERİ
Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak: Salgın ekim gibi pik yapacak
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: Kronik hastaların rapor süresi uzatıldı
Dolar yeni haftaya nasıl başladı? İşte dolar/TL kurunda son durum
Selahattin Demirtaş'ın Meral Akşener hayali! Bir sabah pat diye Başak'la zilini çalıp...
Mesud Barzani'den PKK'ya sert sözler: Dünyada kölelik sona erdi ama sizde hala var
Sağlık Bakanlığı açıkladı! Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 15 yaşından küçük 12 çocuk öldü
ÖNCEKİ HABERLER
Fatih Nurullah kimdir aslen nereli Fatih Nurallah olayı nedir ne yaptı?
Bakan Mustafa Varank açıkladı: 81 ilde kurulacak
Meral Akşener'den Selahattin Demirtaş'a kahvaltı yanıtı
KYK burs başvurusu 2020 ne zaman e devlet nasıl yapılır?
KYK yurt başvurusu 2020 başladı mı nasıl nereden yapılır?
Masterchef 6 Eylül 2020 kim elendi? Masterchef Türkiye eleme
Yorumlar