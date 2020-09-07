Aydın'da yaşandı! Kadını intihardan vazgeçiren polis ekiplerine korona şoku!

AYDIN'da sabah saatlerinde bir kadın bilinmeyen bir nedenle intihar girişiminde bulundu. Polis ekiplerinin temas edip intihardan vazgeçirdiği kadının Covid-19 testi pozitif olarak açıklanınca tüm ekipler alarma geçti.

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Aydın'da sabah saatlerinde bir kadının uçurumların olduğu Aytepe Bölgesi'nde intihar edeceği yolunda ihbar alan polis ekipleri olay yerine geldi ve kadını ikna edip aynı zamanda engebeli olan bölgede yürümesine yardımcı olmak için kadınla temasta bulundu.



Bölgede hazır bekleyen ambulansa kadını teslim eden polis ekipleri normal görevlerine döneceği sırada, intihar girişiminde bulunan kadının Covid-19 testinin pozitif olduğunun açıklanması ile bölgeye giden tüm polisler izole edilmeye hazırlandı.

Hastanede yapılan testler sonucu kadının Covid-19 testinin negatif olduğunun belirlenmesi ile tüm ekipler normale döndü.