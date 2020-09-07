Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak: Salgın ekim gibi pik yapacak

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında zorlu bir sürece girildiğine dikkati çekerken ekim ayında “pik” beklediklerini ifade etti.

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Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak, Milliyet'e koronavirüs salgınına ilişkin konuştu.

Çolak, Milliyet gazetesiden Abdullah Karakuş’un sorularını yanıtladı. Çolak’ın “Salgının bundan sonraki süreci ne sizce?” sorusuna yanıtı şöyle oldu: Eylül ayının sonu ekim gibi pik yapacağını düşünüyoruz. Zaten ondan sonra da kış gelecek. Kışın daha çok korunmamız gerekiyor.

''Aşı olduktan sonra bile dikkat etmek lazım''

En azından güneş var. Açık hava var. Kışın her kapalı mekanlarda olunacak. Dolayısıyla zor bir sürece giriyoruz. Eğer marta nisana kadar kendimizi koruyabilirsek ondan sonrası biraz daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Çünkü mart nisan gibi aşının üretiminin tamamlanacağı gibi bir durum var. Tabii aşı da tek başına bir çözüm değil. Aşı sadece koruyucu özelliği olan bir ürün. Aşı olduktan sonra bile dikkat etmek lazım. Grip aşısı yaptırıyorsunuz. Yani ben aşıyı oldum, bana bundan sonra bir şey olmaz diye bir şey yok. Bu tür vakalarda önemli olan vücudun antikor üretmesidir.

''Savunma mekanizması yaratmışsa...''

Senin vücuduna giren virüse karşı refleks oluşturup kendine bir savunma mekanizması yaratmışsa bundan sonrası için bir sorun yok. Ama bunu yaratmamışsa alıp atmışsa yeniden alma şansın var. Ama atabilir misin bir sonraki sefere o da bir soru işareti olarak önünde duruyor.

Düzenli uyku ve beslenme

Çolak, vatandaşlara önerisini de şöyle açıkladı: Yapmamız gereken şey düzenli beslenmek, düzenli uyumak, stresli ortamlardan kaçınmak, daha çok açık havada egzersiz yapabilecek işlemleri yapmak. Bunların dışında da vücut mekanizmasını koruyacak önlemler almak gerekiyor.