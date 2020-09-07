Halkın bağışlarıyla alınmıştı! Osmanlı’nın parmak izi ziyaretçi akınına uğruyor!

1. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı’nda ordunun savaş uçağına duyduğu gereksinim nedeniyle o günkü adı "Türk Teyyare Cemiyeti" olan Türk Hava Kurumu (THK) ile Hilali Ahmer (Kızılay) tarafından uçak alınması için başlatılan kampanyalara Safranbolu halkı tarafından da bağışlarda bulunuldu.