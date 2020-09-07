Halkın bağışlarıyla alınmıştı! Osmanlı’nın parmak izi ziyaretçi akınına uğruyor!
En iyi korunan 20 kent arasında bulunan Karabük’ün Safranbolu ilçesinde Osmanlı'nın parmak izine yoğun ilgi gösteriliyor.
1931’de halkın bağışlarıyla alınarak Türk Hava Kuvvetleri’ne teslim edilen ve "Zafranbolu" adı konulan uçak ilçe turizmine önemli katkıda bulunuyor. "Korumanın başkenti", "Osmanlı’nın parmak izi" gibi unvanlarla anılan Safranbolu, Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, konak, çeşme ve köprülerinin yanında doğal güzellikleriyle her yıl binlerce turisti ağırlıyor.
Safranbolu’nun tarihinde önemli bir yere sahip olan "Zafranbolu Uçağı" da ilçeye gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.
1. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı’nda ordunun savaş uçağına duyduğu gereksinim nedeniyle o günkü adı "Türk Teyyare Cemiyeti" olan Türk Hava Kurumu (THK) ile Hilali Ahmer (Kızılay) tarafından uçak alınması için başlatılan kampanyalara Safranbolu halkı tarafından da bağışlarda bulunuldu.
1931’de Safranbolu halkının bağışlarıyla alınan ve Türk Hava Kuvvetlerine teslim edilen Breguet 19 A-2 model uçak, Safranbolu’da inebileceği uygun bir alan olmaması nedeniyle Eskişehir’den kalkarak Kastamonu hava meydanına iniş yaptı. Dönemin Safranbolu belediye başkanı ve beraberindeki heyetin katılımıyla Kastamonu’da yapılan törenle uçağa "Zafranbolu" adı verildi.