Fatih Nurullah kimdir yaşı kaç kaç tane eşi ve çocuğu var?

Sakarya'da 12 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan ve Türkiye'yi ayağa kaldıran Fatih Nurullah olayı nedir, son durum ne soruları merak ediliyor. 58 yaşındaki Uşşaki tarikatı lideri Fatih Nurullah aslen Sivas Divriğili. Bir dönem milli güreşçi olan Fatih Nurullah babasının isteği ile tarikatla tanıştı. Peki Fatih Nurullah evli mi, kaç eşi kaç çocuğu var?

Abone ol

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde 12 yaşındaki bir çocuğa, cinsel istismarda bulunan Uşşaki tarikatı lideri Fatih Nurullah tutuklandı. Türkiye'yi ayağa kaldıran mide bulandıran olay sonrası birçok vatandaş sözde tarikat lideri Fatih Nurullah kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve evli mi sorularının yanıtını araştırmaya başladı. Dini kullanarak, babası müridleri arasında olan küçük kızla birlkte olan Fatih Nurullah tutuklandı. Diyanet yaşanan bu olayı kınayan bir yazı yayınladı ve "Din istismarcılarına karşı milletimizi bir kez daha uyarıyoruz." ifadesini kullandı. Peki kimdir bu yıllarca insanların hem dini duygularını kullanan hem de din adı altında birçok kadına zorla cinsel istismarda bulunan Uşşaki tarikatı lideri Fatih Nurullah?

Fatih Nurullah kimdir: 58 yaşında olan Fatih Nurullah, İstanbul doğumlu. Babasınının ismi Hasan, annesinin adı Bedriye. Fatih Nurullah baba tarafından aslen Sivas Divriğili.

1973 yılında İstanbul'da Özdemiroğlu ilk okulu, 1976 yılında Kemal Atatürk ortaokulunu bitiren Fatih Nurullah, 1979 yılında Haydarpaşa Erkek lisesinden mezun oldu.

Milli güreşçi olmuş: Uşşaki Tarikatı lideri olarak ortaya çıkmadan önce Fatih Nurullah'ın çok farklı bir geçmişi var. Liseden sonra İstanbul Üniversitesi Spor akademisi mezunu olan Fatih Nurullah, Milli güreşçi oldu. Güreş yaptığı dönemde 57 kiloda Türkiye şampiyonluğu ve balkan üçüncülüğü elde etti.

Fatih Nurullah, Nakşi şeyhine tabi olan babasının isteği ile ilk olarak bu cemaatle tanıştı. 1982 yılında Nakşi şeyhlerinden Şerif Atalay'ın yanında dini eğitim aldı.

Uşşaki tarikatı nedir:

Uşşaki tarikatı Halveti Tarikatı'nın bir kolu. Merkezleri İstanbul Kasımpaşa'da. Uşşaki tarikatı 'İpek Yolu' olarak da anılıyor. Bunun sebebi tarikatın önemli isimlerinden olan İbrahim İpek Çorumi'nin etkisi. Fatih Nurullah da Uşşaki tarikatını ondan devraldı.

Uşşaki Tarikatı liderinin tutuklanması sonrasında, dergahları da kapatıldı. Çirkin olay sonrası Uşşaki Tarikatı twitterdaki tüm hesaplarını ve Fatih Nurullah'ın fotoğraflarını sildi.