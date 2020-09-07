Rusya Dışişleri Bakanı Doğu Akdeniz açıklaması: Biz hazırız!

RUSYA Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Doğu Akdeniz'deki durumun endişe verici olduğunu söyleyerek, bölge ülkelerini diyaloğa çağırdı. Lavrov ayrıca, Kıbrıs Rum Yönetimi ile Türkiye arasında iyi komşuluğun inşasına katkıda bulunmaya hazırız' dedi.

Abone ol

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kıbrıs'ın en büyük gazetesi Phileleftheros'a mülakat verdi. Yarın Kıbrıs'ın güney tarafına ziyaret gerçekleştireceğini belirten Lavrov, "Rusya ve Türkiye arasında gelişen ilişkiler, hiçbir şekilde Moskova ile Lefkoşa arasındaki diyaloğu etkilemeyeceğine dair Kıbrıslı arkadaşlarıma güvence vermek istiyorum" dedi.

Ankara ile Rum yönetimi arasında yaşanan sorunları çözmek için arabulucu olmaya sıcak baktıklarını belirten Lavrov, "Birleşmiş Milletler, Ankara ve Lefkoşa arasındaki sorunları çözmek için evrensel bir platform. Eğer her iki taraf da ilgilenirse, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Türkiye arasında iyi komşuluğun inşasına katkıda bulunmaya hazırız" diye konuştu.