Ataşehir'de halk otobüsüne çarpan otomobilde ölüm geldi

İSTANBUL Ataşehir'de, duraktan yolcu alan halk otobüsüne arkadan hızla gelen otomobil çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Fahrettin Yürür hayatını kaybetti.

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Kaza Pazar sabahı saat 08.00 sıralarında İnönü Mahallesi Kayışdağı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Fahrettin Yürür'ün kullandığı 78 AAH 186 plakalı otomobil durakta yolcu alan Doğuş Kuzu'nun kullandığı Kadıköy-Kayışdağı hattında yolcu taşıyan 319 hat numaralı 34 ZJ 7393 plakalı özel halk otobüsüne büyük bir gürültü ile çarptı. Sürücü Fahrettin Yürür çarpmanın etkisi ile hurdaya dönen otomobil içinde sıkıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kalbi duran sürücüye kalp masajı yaparak hayata döndürmeye çalıştı. İtfaiye ekipleri otomobil içinde sıkışan sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı. Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Fahrettin Yürür, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

"İlk ben müdahale ettiğimde ölmüştü"

Otomobilin arkadan çarptığı özel halk otobüsünün şoförü Doğuş Kuzu, "Yolcumuzu alırken bir anda çarpması ile bu hale geldi. Tam arkayı göremedim ama yandaki garajın kameralarından çok hızlı olduğu görülüyor. İlk ben müdahale ettiğimde ölmüştü, ondan sonra ambulanslar geldi" dedi. Öte yandan kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.