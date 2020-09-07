Oto yıkamacı Hülya teyze Denizli'de oğlunun emanetine gözü gibi bakıyor

"Benden daha çevik ve titiz"

İbrahim Çallıca, eşiyle birlikte 6 yıldır mesai harcadıklarını söyledi. Birlikte severek çalıştıklarını belirten Çallıca, "Eşim benimle birlikte çalışıyor. Bana destek verdiği için çok mutluyum. Eşimi görenler saygı gösteriyor. Benden daha çevik ve titiz. Bazen gözü arabaların üstünde oluyor. Burası silinmemiş, temizlenmemiş diyerek beni uyarıyor" dedi.