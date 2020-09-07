Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu bilmecesi! O karede neden yok

Fenerbahçe'de sportif direktör olması beklenen ancak henüz resmi açıklama yapılmamasının yanı sıra Emre Belözoğlu'nun kupa sonrası hiçbir karede yer almaması kafalarda soru işareti oluşturdu.

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Fenerbahçe cephesinde günlerdir gündemde olan Emre Belözoğlu bilmecesi giderek derinleşiyor.

Fenerbahçe'de takımın iskeletinin oluşmasında ve transferlerde büyük emeği olduğu bilinen Emre Belözoğlu’nun neden hâlâ resmi bir sıfatının olmadığı, neden hiçbir fotoğraf karesine girmediği, takım içinde neden hâlâ ‘Emre Ağabey’ konumunda beklediği merak konusu oldu.

Hürriyet'te yer alan habere göre; takımın başına Erol Bulut’u öneren, Mert Hakan Yandaş’ın rotasını Fenerbahçe’ye çeviren, Sinan Gümüş’ten Sosa’ya, Gökhan Gönül’den Caner Erkin’e kadar tüm transferlerde emeği ve dahli olan Emre Belözoğlu’nun tüm hamleleri hep bir adım geriden yapması, bir türlü ön plana çıkmaması, beraberinde akla bir takım soruları getiriyor.

Mesaj mı veriyor

Yönetimden tam yetkili sportif direktör olma talebinin karşılık bulmadığı, görev sınırlarının çizildiği öne sürüldü, Emre Belözoğlu da buna kızıp görevini kusursuzca yapmasına rağmen geride durarak mesaj mı veriyor?

Kupa töreninde yer almadı

Emre Belözoğlu’nun ne bizzat görüşerek gerçekleştirdiği transferlerle ne yan yana ne de Samandıra’da yapılan antrenmanlarda tek kare fotoğrafının olmaması dikkat çekerken, önceki gün oynanan The Land of Legends Cup’ın soyunma odasında verilen hatıra pozunda da bulunmaması şaşırttı. Oysa bu karede basın danışmanından yardımcı antrenörlere, idari menajerden kondisyonere, Erol Bulut’un medya danışmanından kaleci antrenörüne kadar herkes vardı.

Sportif direktörlük koltuğu boş

Transferlerin büyük ölçüde tamamlanmasına, sezonun başlamasına 4 gün kalmasına rağmen büyük umutlarla kurulan bu kadronun içinde sportif direktörlük koltuğunun neden hala boş tutulduğu, neden Emre Belözoğlu’nun açıklanmadığı, ne zaman açıklanacağı belirsizliğini korumaya devam ediyor. Kulübün hiçbir yetkili isminin de konu hakkında bilgisinin olmaması soruların daha da artmasına neden oluyor.