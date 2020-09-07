Diyarbakır 'pes' dedirtti: Kına gecesini otomobil farıyla yaptılar
DİYARBAKIR, 'koronavirüsü böyle mi yeneceğiz?' dedirtmeye devam etti. Yasağa rağmen kına gecesi, otomobil farıyla gerçekleştirildi.
Diyarbakır... Koronavirüs karnesi eksilerle dolu ilimiz... Kentte son olarak gerçekleştiren kına gecesi eğlencesi bu kadarına pes dedirtti. Yasağa aldırış etmeyen vatandaşlar, site bahçesinin ışıklarını söndürüp açtıkları otomobil farıyla halay çekip dans etti.
Diyarbakır İl Pandemi Kurulu'nca koronavirüs salgınının önlenmesi amacıyla düğünlere 1 saatlik sınırlama getirilirken, konvoylar, kına gecesi, sünnet düğünü ve nişan töreni gibi birçok etkinlik de yasaklanmıştı.
Salgının bulaş riskine rağmen bir grup, cumartesi akşamı merkez Kayapınar ilçesinde bulunan sitenin arka bahçesinde kına gecesi düzenledi.
Amatör kamera kaydetti
Işıkların kapatılarak, otomobil farının aydınlatmasıyla yapılan, davul ve zurna eşliğinde halay çekilen kına gecesi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.