Van Gölü çekilince tarihi Erciş Kalesi ortaya çıktı Kanuni Sultan Süleyman konaklamış
VAN Gölü sularının çekilmesiyle Erciş kalesi ve kalıntıları gün yüzüne çıktı. Urartu Krallığı zamanında yapılan kalede Kanuni Sultan Süleyman'ın İran seferi sırasında konakladığı söyleniyor.
Erciş ilçesine bağlı Çelebibağ Mahallesi'nde Van Gölü'ndeki su çekilmesi, batık şehirlere ait kalıntıların ortaya çıkmasını sağladı. Bölgede yağışların az olması nedeniyle su seviyesinin belirli periyotlarda değiştiği Van Gölü'nde, 2 metreyi geçen çekilme, sular altında kalan tarihi Erciş kalesini gözler önüne serdi.
Osmanlı döneminde onarılmış
Urartu Krallığı zamanında Van Gölü sahilinde inşa edilen ve Osmanlı döneminde de onarımdan geçirilerek kullanılan kaledeki kalıntılar su altında varlığını koruyor.
Gölün çekilmesiyle ortaya çıkan kalede incelemelerde bulunan Araştırmacı-Yazar Selahattin Koşar, Urartu Krallığı zamanında Van Gölü kıyısında inşa edilen kalenin, Osmanlı ve Selçuklu İmparatorluğu, Karakoyunlu Devleti döneminde de onarımı yapılarak kullanıldığını belirtti.
Evliya Çelebi de yer vermiş
Bölgenin tarihi üzerine kitap yazan Koşar, kalenin Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi’nde de geçtiğini belirtti.