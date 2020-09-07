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Yürüyüş yapmak için çıktı geri dönmedi! Şevkinaz Zencir'den halen haber yok!

MUĞLA'da 4 Eylül günü yürüyüş yapmak için gittiği ormanlık alandan bir daha geri dönmeyen Şevkinaz Zencir'den halen bir ses yok. Ekipler bölgede arama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, yürüyüşe çıktığı cuma gününden beri eve dönmeyen, 5 çocuk annesi Şevkinaz Zencir (56) için arama- kurtarma çalışması devam ediyor.

Menteşe'nin Yemişendere Mahallesi'nde yaşayan Şevkinaz Zencir, cuma sabahı ormanlık alanda yürüyüşe çıktı. Eve dönmeyen Zencir'in hayatından endişelenen yakınları ve Muhtar Mehmet Günay'ın kayıp ihbarı üzerine jandarma, harekete geçti. AFAD, AKUT ve Bodrum 911 Arama Kurtarma ekipleri de çalışmalara destek verdi. Gönüllülerin de katılımıyla oluşan 200 kişilik grup, evli ve 5 çocuk annesi Şevkinaz Zencir'i bulmak için arama- kurtarma çalışması başlattı. Arama çalışmalarında, 3 jandarma iz takip köpeği ve 3 dron da kullanılıyor.

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