Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel korona oldu CHP'de tüm görüşmeler iptal edildi

CHP'de korona paniği büyüyor. Hem Ankara'da hem de parti içinde artan korona vakaları sonrası CHP'de parti içinde yeni tedbirler alındı. Görüşmeler video konferans yöntemiyle yapılacak.

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Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel’in koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrası partide yeni tedbirler alındı. Bu kapsamda CHP’de bugünkü Merkez Yürütme Kurulu ve yarınki Parti Meclisi toplantılarının video konferans yöntemiyle gerçekleştirilmesine karar verildi.

Parti üyelerine yazı gönderildi

CHP'den Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) üyelerine gönderilen yazıda, “Ankara’da koronavirüsün aşırı yaygınlaşmış ve salgının ivmelenmiş olması nedeniyle, kapalı mekan toplantılarının zoom üzerinden, video konferans yoluyla yapılması kararı alınmıştır” denildi.