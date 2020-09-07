İstanbul’daki gece kulüplerinde korkutan görüntüler! Ne maske ne mesafe...
Dünyayı etkisi altına alan ve halen hergün onlarca kişinin ölümüne neden olan koronavirüs sanki İstanbul'daki eğlence mekanlarına uğramamış gibi! İstanbul'un çeşitli ilçelerinde kaydedilen bu görüntüler pes dedirten cinsten...
İstanbul'da salgına ve artan vaka sayılarına rağmen maske ve sosyal mesafeyi umursamayan onlarca kişi virüse meydan okuyarak eğlendi. İğne atsan yere düşmeyecek parti görüntüleri büyük tepki çekti. İşte o manzara...
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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemler sonrasında salgının yayılmasını engellemek amacıyla eğlence mekanları geçici olarak kapatılmıştı. 1 Haziran’da normalleşme adımları atılması sonrası bazı gece kulüpleri de faaliyet göstermeye başladı.
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Beşiktaş Gayrettepe ve Ortaköy’deki bazı gece kulübünde korkutan görüntüler kaydedildi. Salgına rağmen kulübe gelen kişiler, virüsü umursamadan doyası eğlendi. O anlar sosyal medyada paylaşıldı.
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