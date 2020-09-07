Sezgin Tanrıkulu kimdir aslen nereli bayrak olayı nedir?

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin bayrağı ile gündeme gelen Sezgin Tanrıkulu son günlerin konuşulan siyasetçilerinden biri oldu. Peki kimdir Sezgin Tanrıkulu, aslen nereli kaç yaşında? İşte Remziye Tanrıkulu ile evli olan 3 çocuk babası Sezgin Tanrıkulu'nun hayatı ve bilinmeyenleri...

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CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin bayrağına paçavra denmesine kızan Sezgin Tanrıkulu'nun kim olduğu merak ediliyor. Uzun yıllardır siyasetin içinde olan isimlerden biri olan Sezgin Tanrıkulu aslen Diyarbakırlı ve 57 yaşında. Eşi Remziye Tanrıkulu ve 3 çocuk babası.

Sezgin Tanrıkulu kimdir:

Peki Irak Kürdistan Bölgesel Yönetim bayrağı ile gündeme gelen ve bu zamana kadar kendi bayrağını bu denli savunmayan Sezgin Tanrıkulu kimdir? Sezgin Tanrıkulu'nun hayatı ve biyografisi nedir? Sezgin Tanrıkulu ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Sezgin Tanrıkulu, 1963'te Diyarbakır'ın Lice İlçesinde doğdu.

İstanbul Üniversitesi Hukuk mezun olduktan sonra Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Kamu Hukuku alanında yüksek lisans yapan Sezgin Tanrıkulu, doktorasını Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde İnsan Hakları üzerine tamamladı.

Sezgin Tanrıkulu asıl mesleği: Otuz üç senelik avukat olan Sezgin Tanrıkulu, 1986 - 2002 yılları arasında Diyarbakır Barosu Genel Sekreterliği ve Başkan Yardımcılığı, 2002- 2008 yılları arasında Diyarbakır Barosu Başkanlığı yaptı. 1988 senesinde İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesinin kurulmasına destek oldu.

Sezgin Tanrıkulu'nun oğlu Ali Tanrıkulu'nun düğününden bir kare...

İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'ne Bireysel Başvuru için El Kitabı ile İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Etkili Başvuru Hakkı kitaplarını hazırladı. Türkiye İnsan Hakları Vakfı kurucuları arasında yer alan Sezgin Tanrıkulu, bu vakfın Diyarbakır Temsilciliği görevini yaptı.

1997'de Robert Kennedy İnsan Hakları Ödülü'nü aldı. 2010 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nde İnsan Hakları'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak başladığı siyasi hayatında ötekilerin sesi olmaya çalıştı.

Ne zaman vekil oldu: Aylık ve yıllık hazırladığı Hak İhlalleri Raporlarının yanı sıra çevre, doğa ve hayvan haklarına ilişkin çok sayıda çalışma yürüten, her kesimin mağduriyetini soru ve araştırma önergeleriyle TBMM gündemine taşıyan milletvekilidir.

24, 25, 26, ve 27. Dönemde İstanbul Milletvekili seçilen Tanrıkulu, 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu'nun üyesiyken; hali hazırda İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekilliği görevini yürütmektedir.

Kürtçe ve orta düzeyde İngilizce bilen Tanrıkulu, evli ve 3 çocuk babasıdır.