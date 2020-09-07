Manchester City'nin iki yıldızı koronaya yakalandı

Manchester City, Aymeric Laporte ile Riyad Mahrez'in corona virüs testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.

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İngiltere Premier Lig'in başlamasına günler kala Manchester City'de iki futbolcu corona virüse yakalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Riyad Mahrez ile Aymeric Laporte'un corona virüs testlerinin pozitif çıktığı belirtildi. Her iki oyuncu da Premier Lig ve hükümet protokollerine göre bireysel karantinaya girdi.

Premier Lig'de 2020-21 sezonu 12 Eylül'de başlıyor. Ancak geride kalan sezon Avrupa kupalarının uzaması nedeniyle Manchester City ile Manchester United'a ek süre tanındı. Bu nedenle Manchester City sezonun ilk maçını 21 Eylül'de, Wolverhampton deplasmanında oynayacak.