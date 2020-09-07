Vedat Muriç kız kardeşini evlendirdi

Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç kız kardeşinin düğünü için memleketi Prizren'e gitti.

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Transfer döneminin en çok konuşulan ismi olan ve Lazio ile el sıkışan Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç, kız kardeşinin düğünü için memleketi Kosova'ya gitti.

Kız kardeşinin düğünü için doğup büyüdüğü Prizren'e giden yıldız futbolcu, ailesiyle hasret giderdi.

"Birbirinizi her koşulda sevin"

Kız kardeşi Narçin ile damat Ozan Yeşeren'e nasihatte bulunan ünlü futbolcu, "Birbirinizi her koşulda sevin" diye nasihatte bulunmayı da ihmal etmedi.