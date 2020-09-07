Antalya korkunç bir ölüme tanıklık etti: Önce biri vurdu daha sonra da...

ANTALYA'da gece saatlerine doğru korkunç kaza meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan 46 yaşındaki İngiliz kadına önce bir otomobil çarptı, ardından arkadan gelen bir başka araç ise kadının üzerinden geçti. Talihsiz kadın olay yerinde can verdi.

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Kaza, Kestel Mahallesi D-400 karayolu üzerinden dün saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan İngiliz Fezhana Bettael'e Gazipaşa yönünden gelen Ahmet Ş.'nin (24) kullandığı 07 HTN 80 plakalı otomobil çarptı. Yola savrulan kadın turist yerde hareketsiz kalırken, Deniz G.'nin kullandığı 07 ABG 786 plakalı otomobil de üzerinden geçti.

Kazanın etkisiyle 07 HTN 80 plakalı otomobil refüjde bulunan ağaca çarptıktan sonra takla atarak karşı şeritte durdu.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve güvenlik ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Fezhana Bettael'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. İngiliz kadının cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Sürücüler Ahmet Ş. ve Deniz G. ise ifadeleri alınmak üzere karakola götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.