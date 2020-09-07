BIST 1.095
DOLAR 7,46
EURO 8,82
ALTIN 462,78
HABER /  DÜNYA

Dünya şokta! Maria Kalesnikava kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldı deniyor

BELARUS'ta son seçimden sonra ülkede sular durulmuyor. Şiddetli sokak olaylarının yaşandığı ülkede son olarak muhalefet liderlerinden Maria Kalesnikava'nın başkent Minsk'te kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldığı iddia edildi.

Abone ol

Belarus'ta yayın yapan önemli haber sitelerinden Tut.By'da yer alan habere göre; ülkenin önemli muhalif siyasetçilerinden olan Maria Kalesnikava, başkent Minsk'te kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldı.

Siteye konuşan bir görgü tanıdığı, olayın Ulusal Sanat Müzesi önünde gerçekleştiğini belirterek, maskeli bir grubun Kalesnikava'yı minibüse zorla bindirdiğini söyledi.

Belarus polisi: Soruşturuyoruz

İngiliz haber ajansı Reuters'ta yer alan haber göre ise Belarus polisi, Kalesnikava'nın Minsk'in merkezinde kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırılma olasılığına dair haberlerin soruşturulduğunu kaydetti.

Ülkede önemli bir figür 

Ülkesinde oldukça ünlü bir müzisyen olan 38 yaşındaki Kalesnikava, Devlet Başkanı Alexander Lukashenko'ya karşı başlatılan protestolar sonucunda oluşturulan geçiş konseyinin başkanlığında yer alıyor.

Yeni gözaltılar var 

Öte yandan AFP, Lukashenko'ya karşı ülkede başlatılan eylemlerde, pazar günü 633 kişinin daha gözaltına alındığını duyurdu.

Seçimler sonrası ülke karıştı 

Belarus'ta yapılan son seçimlerde Lukashenko yüzde 80 oy alarak 26 yıllık iktidarını korumuştu. Ancak Belarus muhalefeti seçimlerde hile yapıldığı gerekçesiyle tüm ülkede protesto gösterileri düzenlemeye başladı. Bu doğrultuda, seçimlerde Lukashenko'nun ana rakibi olan Svyatlana Tsihanouskaya, kaçırılma korkusu yüzünden  Litvanya'ya gitmişti.

SON DAKİKA HABERLERİ
Zehra Zümrüt Selçuk: Kronik hastaların rapor süresi ve ilaç reçeteleri uzatıldı
Eşinin amcası cinsel organını gösterdi Gökçen Ocak feryat etti: Ben ölmeden duyun sesimi
Bakan Murat Kurum müjdeyi verdi! Yerli çözümle ucuz konutlar geliyor
Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak: Salgın ekim gibi pik yapacak
Dolar yeni haftaya nasıl başladı? İşte dolar/TL kurunda son durum
Selahattin Demirtaş'ın Meral Akşener hayali! Bir sabah pat diye Başak'la zilini çalıp...
ÖNCEKİ HABERLER
Selçuk Tepeli kimdir aslen nereli Fox haberi kim sunuyor?
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Azerbaycan'a: Ancak birlikte kazanabiliriz
Manchester City'nin iki yıldızı koronaya yakalandı
Denizlispor Enzo Roco'ya talip oldu
Sezgin Tanrıkulu kimdir aslen nereli bayrak olayı nedir?
Alina Boz koronavirüs mü oldu son durumu Kubilay Aka twitter'dan yazdı
Yorumlar