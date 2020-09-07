Dünya şokta! Maria Kalesnikava kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldı deniyor

BELARUS'ta son seçimden sonra ülkede sular durulmuyor. Şiddetli sokak olaylarının yaşandığı ülkede son olarak muhalefet liderlerinden Maria Kalesnikava'nın başkent Minsk'te kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldığı iddia edildi.

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Belarus'ta yayın yapan önemli haber sitelerinden Tut.By'da yer alan habere göre; ülkenin önemli muhalif siyasetçilerinden olan Maria Kalesnikava, başkent Minsk'te kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldı.

Siteye konuşan bir görgü tanıdığı, olayın Ulusal Sanat Müzesi önünde gerçekleştiğini belirterek, maskeli bir grubun Kalesnikava'yı minibüse zorla bindirdiğini söyledi.

Belarus polisi: Soruşturuyoruz

İngiliz haber ajansı Reuters'ta yer alan haber göre ise Belarus polisi, Kalesnikava'nın Minsk'in merkezinde kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırılma olasılığına dair haberlerin soruşturulduğunu kaydetti.

Ülkede önemli bir figür

Ülkesinde oldukça ünlü bir müzisyen olan 38 yaşındaki Kalesnikava, Devlet Başkanı Alexander Lukashenko'ya karşı başlatılan protestolar sonucunda oluşturulan geçiş konseyinin başkanlığında yer alıyor.

Yeni gözaltılar var

Öte yandan AFP, Lukashenko'ya karşı ülkede başlatılan eylemlerde, pazar günü 633 kişinin daha gözaltına alındığını duyurdu.

Seçimler sonrası ülke karıştı

Belarus'ta yapılan son seçimlerde Lukashenko yüzde 80 oy alarak 26 yıllık iktidarını korumuştu. Ancak Belarus muhalefeti seçimlerde hile yapıldığı gerekçesiyle tüm ülkede protesto gösterileri düzenlemeye başladı. Bu doğrultuda, seçimlerde Lukashenko'nun ana rakibi olan Svyatlana Tsihanouskaya, kaçırılma korkusu yüzünden Litvanya'ya gitmişti.