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CHP'den 'KYK borçları silinsin' teklifli

CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, Meclis Başkanlığı'na KYK borçlarının tamamının silinmesi için teklif sundu.

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5 milyona ulaşan öğrenim kredisi borçluları, Meclis’in atacağı adıma odaklandı. Cumhuriyet'te yer alan habere göre; CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, Meclis Başkanlığı’na 351 Sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi sundu.

Hancıoğlu, teklifinin gerekçesinde özetle şunları kaydetti: “Yüz binlerce öğrencimiz, eğitim giderlerini karşılayabilmek için burs ve öğrenim kredisine ihtiyaç duymaktadır. Gençlerimiz, ya işsiz kalmakta ya da çok düşük ücretler karşılığında hayata tutunmaya çalışmaktadırlar. 300 bine yakın gencimiz hakkında yasal takip başlatılmış durumdadır. Devletin, üniversiteyi krediyle tamamlayabilmiş ancak maddi yönden sıkıntı çeken gençlerimize daha fazla sahip çıkması zorunluluktur.”

''Borçlar tümden silinecek''
Hancıoğlu’nun teklifi mevcut haliyle yasalaşırsa, halihazırda yükseköğrenim sürecinde katkı ve öğrenim kredisi kullananlara, söz konusu kredilerle ilgili gelecekte hiçbir şekilde borç tahakkuk ettirilmeyecek ve geçmişte kullanılan kredilerden ötürü tahakkuk ettirilmiş olan borçlar tümden silinecek.

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