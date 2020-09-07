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Mersin'de suçu apaçık ortada olan sapık: Yok öyle bir şey

Demirören Haber Ajansı

MERSİN'de yolda yürüyen kadına önce sözlü cinsel tacizde bulunup, ardından elindeki çantayı kaptığı gibi kaçan hırsız, mahkemece tutuklandı. Güvenlik kamerasına yansıyan olay, emniyet çıkışında sorulan şüpheli, gazetecilere 'yok öyle bir şey' yanıtını verdi.

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M.A. isimli yabancı uyruklu müşteki kadın, polisi arayarak merkez Akdeniz ilçesine bağlı İhsaniye Mahallesi Sait Çiftçi Caddesi üzerinde alışverişten evine doğru yaya olarak yürüdüğü sırada, arkasından gelen bir şahıs tarafından önce sözlü olarak taciz edildiğini, daha sonra ise elindeki çantasının aynı kişi tarafından kapkaç yöntemiyle alındığını söyleyerek, şüpheliden şikayetçi oldu.

Bunun üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yandol Büro Amirliği ekipleri, bölgede bulunan birçok güvenlik kamerasını izledi. Yapılan çalışmalar sonucunda olayı gerçekleştirenin M.K. isimli şahıs olduğunu tespit eden ekipler, kısa sürede şüpheliyi yakalayarak, gözaltına aldı.

Sözlü olarak cinsel tacizde bulunmuş ardından da...

Yapılan sorgu ve incelemelerde şüphelinin kadına önce sözlü olarak cinsel tacizde bulunduğu ardından da çantayı alarak kaçtığı belirlendi.
Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, hem cinsel taciz hem de kapkaç suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'Yok öyle bir şey' savunması

Emniyet çıkışı hakkındaki kapkaç suçlamalarıyla ilgili sorulara cevap vermeyen şahıs, taciz iddiasına da 'yok öyle bir şey' diye cevap verdi.

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